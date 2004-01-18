Суть проблемы: 1. есть оптовая компания с ассортиментом 40000 наименований 2. есть куча торговых точек куда все это продается. (400) + свои 3. у каждой точки есть прописанная матрица товаров (на самом деле в среднем не более 400 ...
- Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
сайта idd35.ru - интернет магазин стройматериалов. с доской объявлений. и галереей дизайнов цель - стартап задачи: 1. запостить 200-300 (по 1 в день\два) "объяв" по ремонту (можно разом, даты заменим) 2. первоначально залить блогами (http://idd35.ru/ideas/add) с описанием ремонта и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Создать аналог dostavkaokon.ru на движке tdcsm.ru (CMS Shmel) PHP как вариант(хужее) возможно отдельный скрипта в отдельной каталоге. "tdcsm.ru/velux" с базой данных цен с возможностью заливки цен через файл с разделителями(tab) PS Вообще есть модуль магазина.. можно из него ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Надо на PHP часто нужно поменять урл у картинок в базе при переезде сайтов или когда хочется вставить картинку в статью на сайте с чужого сайта(не хорошо это конечно :(( ) проблемка в том что я ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
К сожалению, выбранный фрилансер заболел, практический так ничего и не сделав(может быть кинул). Поэтому вновь актуальна вакансия. Повторяю здесь, так как фрилансеры к которым начал обращаться из указанных ниже - заняты. Старый текст: "Нужны постоянные ссылки на ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть проблемка. 1С 80 на ней написан "ИНФОРМЕР" с сенсорным экраном. естественно все вырублено на машине по полной. существует беда. при перезапуске 1С сервера, приложение 1С выдает ошибку в виде окна "потеряна связь с сервером" при ...Системное программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $750
Есть сайт www.dom35.ru есть ряд синонимов.. к примеру http://center-sm.ru/ требуется разработать на каждый синоним (5шт) свой дизигн... и порезать его для CMS правила шаблонов простые.. CMS "Shmel" наверное никто и не знает такую... бюджет - 150$\домен = 750$Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать(дописать) программу на Delphi - "клиент для интернет магазина" Уже есть наброски - в таблицу попадает информация из нескольких форматов баз данных с настройками по полям. и выливается все это дело на ftp/http с ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт20 лет назад