shmel

Андрей Лодыгин shmel

 
46 летРоссия/Вологда
20 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работтодатель

  • Прайс-заказ на access

    Суть проблемы: 1. есть оптовая компания с ассортиментом 40000 наименований 2. есть куча торговых точек куда все это продается. (400) + свои 3. у каждой точки есть прописанная матрица товаров (на самом деле в среднем не более 400 ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение контентом

    $1000

    сайта idd35.ru - интернет магазин стройматериалов. с доской объявлений. и галереей дизайнов цель - стартап задачи: 1. запостить 200-300 (по 1 в день\два) "объяв" по ремонту (можно разом, даты заменим) 2. первоначально залить блогами (http://idd35.ru/ideas/add) с описанием ремонта и ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP модуль магазина для самописного движка

    $500

    Создать аналог dostavkaokon.ru на движке tdcsm.ru (CMS Shmel) PHP как вариант(хужее) возможно отдельный скрипта в отдельной каталоге. "tdcsm.ru/velux" с базой данных цен с возможностью заливки цен через файл с разделителями(tab) PS Вообще есть модуль магазина.. можно из него ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP скрипт

    $15

    Надо на PHP часто нужно поменять урл у картинок в базе при переезде сайтов или когда хочется вставить картинку в статью на сайте с чужого сайта(не хорошо это конечно :(( ) проблемка в том что я ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ручная раскрутка

    К сожалению, выбранный фрилансер заболел, практический так ничего и не сделав(может быть кинул). Поэтому вновь актуальна вакансия. Повторяю здесь, так как фрилансеры к которым начал обращаться из указанных ниже - заняты. Старый текст: "Нужны постоянные ссылки на ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сервис для винды

    Есть проблемка. 1С 80 на ней написан "ИНФОРМЕР" с сенсорным экраном. естественно все вырублено на машине по полной. существует беда. при перезапуске 1С сервера, приложение 1С выдает ошибку в виде окна "потеряна связь с сервером" при ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $750

    Есть сайт www.dom35.ru есть ряд синонимов.. к примеру http://center-sm.ru/ требуется разработать на каждый синоним (5шт) свой дизигн... и порезать его для CMS правила шаблонов простые.. CMS "Shmel" наверное никто и не знает такую... бюджет - 150$\домен = 750$

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клиент для интернет магазина

    $50

    Требуется написать(дописать) программу на Delphi - "клиент для интернет магазина" Уже есть наброски - в таблицу попадает информация из нескольких форматов баз данных с настройками по полям. и выливается все это дело на ftp/http с ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад