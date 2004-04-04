"Формально выполненный" векторный графический редактор с минимумом функций, профессионально выполненный как на взгляд пользователя, тк и на взгляд программиста (нужен хороший комментированный исходник); на VS .NET, индивидуальный графич. дизайн элементов управления (пиктограмки, help/about, и тд.), несколько модулей на ассемблере -- в них упор на оптимизацию по скорости.

Так же есть более подробное техническое задание. Предоставлю.