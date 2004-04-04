Векторный графический редактор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки505 просмотров

"Формально выполненный" векторный графический редактор с минимумом функций, профессионально выполненный как на взгляд пользователя, тк и на взгляд программиста (нужен хороший комментированный исходник); на VS .NET, индивидуальный графич. дизайн элементов управления (пиктограмки, help/about, и тд.), несколько модулей на ассемблере -- в них упор на оптимизацию по скорости.

Так же есть более подробное техническое задание. Предоставлю.

Ассемблер
21 год назад
alexy2k4
Group Alex 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

vsesoftware
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад
$9
7 дней
Качественно, без излишеств.

Заявки фрилансеров

vsesoftware
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад

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