Шифрование программных модулей 1С:предприятие

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок796 просмотров

Программа должна выполнять шифрование програмных модулей 1с:Предприятие (*.md)(*.ert).

Суть.Программа с помошью специальной dll должна упаковывать програмные модули и хранить их в специальном хранилище внутри (*.md), при работе программы блоки динамически извлекаются из хранилища."

Программа нужна срочно!

21 год назад
ArhNick
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

botanist
43 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад
$39
10 дней
Разработчик справился с заданием, программа выполняет свои функции на 93%. Думаю малые недочёты он быстро исправит. Показал знания в области криптографии.

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botanist
43 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад

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