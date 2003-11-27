Необходимо разработать программу, которая будет шифровать программные модули 1С:Предприятие (*.md, *.ert) с использованием специальной DLL. Программа должна упаковывать модули и хранить их в специальном хранилище, обеспечивая динамическое извлечение блоков при работе.
Нужен журнал оборота документов
Нужно написать (лучше Access + VB) программу которая делала следующие действия .
Дано Табицы (журнал операций, справочник сотрудников,справочник отделов,справочник материалов)
из отдела в отдел могло передоваться операция (письмо , заявка ,мателиал ) каждое последующее письмо ссылается на предыдущее (предка) и необходимо что бы можно было проследить на каком этапе све находится в данный момент.
Напримет : заказчик передает директору деньги и письмо "Прошу сделать машину" .директор пишет письмо к инженерам "создать машину " . Инженеры в цеха передают чертежи и заявку на изготовление и на скдал заявку на метериалы. Цеха сдают в сбыт машину. Сбыт отдает машину заказчику.
У каждой операции должен быть конкретный срок исполнения.
Количественно надо вести материалы . Деньги учитыватьне надо (кассу вести). Материалы в цеху могут преобразовываться в изделия.
Подробны все связи и уровни доступа проработаны ,заинтерисовавшимся могу дослать Тех.задание.Прога долна быть сетевая .
Заявки фрилансеров
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