Нужно написать (лучше Access + VB) программу которая делала следующие действия .

Дано Табицы (журнал операций, справочник сотрудников,справочник отделов,справочник материалов)

из отдела в отдел могло передоваться операция (письмо , заявка ,мателиал ) каждое последующее письмо ссылается на предыдущее (предка) и необходимо что бы можно было проследить на каком этапе све находится в данный момент.

Напримет : заказчик передает директору деньги и письмо "Прошу сделать машину" .директор пишет письмо к инженерам "создать машину " . Инженеры в цеха передают чертежи и заявку на изготовление и на скдал заявку на метериалы. Цеха сдают в сбыт машину. Сбыт отдает машину заказчику.

У каждой операции должен быть конкретный срок исполнения.

Количественно надо вести материалы . Деньги учитыватьне надо (кассу вести). Материалы в цеху могут преобразовываться в изделия.

Подробны все связи и уровни доступа проработаны ,заинтерисовавшимся могу дослать Тех.задание.Прога долна быть сетевая .