Требуется разработать программу на Matlab для моделирования потока вязкой несжимаемой жидкости по трубе со сложной геометрией: в цилиндре, сужении и развилке. Использовать уравнение Навье-Стокса и метод конечных разностей для решения задачи.
Соурс баннерорезки
нада соурс баннерорезки для броузеров....
ищет баннер по размеру и заменяет его на [banner], как в модуле к ОутПосту....
требования: минимальный размер....
Язык: Си-подобный /не Билдер/...
Выбранный исполнитель
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