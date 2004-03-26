Программа для работы с сом-портом и модемным соединением

нужны две программы

Одна программа сидит в трээ и следит за сетевым окружением, при обнаружении нового адреса забирает с него данные, преобразует их в строку и отправляет api-библиотекие (эта библиотека уже существует)

Вторая программа имеет два режима работы - первый это окно настроек (выбор сом-порта и выбор существующего модемного соединения, кнопка Сохранить и Закрыть)

второй режим (предполагается, что это тажа программа, запускаемая с каким-либо доп.параметром) - установить соединение по выбранному соединению и все что льется на сом-порт отправить модему, через 3-4 сек. разорвать соединение

нужны исходники