Программа для работы с сом-портом и модемным соединением

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок266 просмотров

нужны две программы

Одна программа сидит в трээ и следит за сетевым окружением, при обнаружении нового адреса забирает с него данные, преобразует их в строку и отправляет api-библиотекие (эта библиотека уже существует)

Вторая программа имеет два режима работы - первый это окно настроек (выбор сом-порта и выбор существующего модемного соединения, кнопка Сохранить и Закрыть)

второй режим (предполагается, что это тажа программа, запускаемая с каким-либо доп.параметром) - установить соединение по выбранному соединению и все что льется на сом-порт отправить модему, через 3-4 сек. разорвать соединение

нужны исходники

21 год назад
frenker
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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