Требуется разработать исходник программы баннерорезки, которая заменяет баннеры текстом. Программа должна поддерживать добавление новых размеров баннеров, хранить их в отдельном файле и иметь минимальный размер в скомпилированном виде. Язык разработки – Си, платформа – Windows (NT, 2000, XP). Необходимо предоставить все модули для компиляции.
Написание проги по оптимизации раскройки ткани
1.1) оптимизация размещения повторяющихся 3-х прямоугольных объектов, на ограниченной площади по ширине;
1.2) размещение прямоугольных объектов, на ограниченной площади по ширине;
2) расчет стоимости объектов;
3) отчёты и их экспорт в word/excel.
- нужно сделать за две недели;
- от вас портфолио;
- обязательно ваше проживание в Москве/Подмосковье для возможности встречи.
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