Написание проги по оптимизации раскройки ткани

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок239 просмотров

1.1) оптимизация размещения повторяющихся 3-х прямоугольных объектов, на ограниченной площади по ширине;

1.2) размещение прямоугольных объектов, на ограниченной площади по ширине;

2) расчет стоимости объектов;

3) отчёты и их экспорт в word/excel.

- нужно сделать за две недели;

- от вас портфолио;

- обязательно ваше проживание в Москве/Подмосковье для возможности встречи.

21 год назад
adanil
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

plagi
40 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
21 год назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

plagi
40 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
21 год назад

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