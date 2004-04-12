Требуется разработка программы на основе Access и VB для ведения журнала оборота документов. Программа должна отслеживать операции между отделами и иметь возможность прослеживания статуса на каждом этапе. Необходимо учитывать материалы и сроки исполнения операций. Взаимодействие между пользователями должно быть сетевым.