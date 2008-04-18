Web дизайн. UI | UX. Сайты на Tilda.

Добрый день.

Дизайнер. Высшее профессиональное образование.

Образовательные курсы, связанные с получением более глубоких

и детальных знаний в разных направлениях профессии.

Качество. Ответственность. Сроки.

Диалог и поиск оптимального решения.

Более чем 10-й опыт работы по специальности.

Особенно интересно и продуктивно сотрудничество в качестве "дизайнера на аутсорсе" с постоянными компаниями-клиентами. В состоянии закрыть большой спектр работ по дизайну в рамках одного бренда.

Практически всегда: online (skype, mail).