nelelena

Елена Нелюбина nelelena

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web дизайн. UI | UX. Сайты на Tilda.

Добрый день.

Дизайнер. Высшее профессиональное образование.

Образовательные курсы, связанные с получением более глубоких

и детальных знаний в разных направлениях профессии.

Качество. Ответственность. Сроки.

Диалог и поиск оптимального решения.

Более чем 10-й опыт работы по специальности.

Особенно интересно и продуктивно сотрудничество в качестве "дизайнера на аутсорсе" с постоянными компаниями-клиентами. В состоянии закрыть большой спектр работ по дизайну в рамках одного бренда.

Практически всегда: online (skype, mail).

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
NDeep
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга
Рекомендую данного исполнителя! Заказ выполнен в срок. Четкое понимание задачи, оперативная обратная связь, отличные варианты по дизайну. Получили в итоге стильный продающий лендинг для своих услуг.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, хорошая коммуникация. Я довольна работой и результатом) Надеюсь продолжим работу над другими проектами.
Ответный отзыв
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Переделать маркетинг кит
Прекрасный специалист. Рекомендую!!!
Олег - адекватный и уравновешенный заказчик. Доступен для вопросов и совместного решения возникающих проблем. Несмотря на некоторые сложности - осталась довольна сотрудничеством. Очень рекомендую для совместной работы)
Ответный отзыв
plasticmen
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Иконки
Сделано было быстро, качественно и точно в сроки.
Результативная, приятная работа. Ясные четкие пожелания/комментарии в процессе разработки. От совместной работы остались только положительные впечатления.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга