Web дизайн. UI | UX. Сайты на Tilda.
Добрый день.
Дизайнер. Высшее профессиональное образование.
Образовательные курсы, связанные с получением более глубоких
и детальных знаний в разных направлениях профессии.
Качество. Ответственность. Сроки.
Диалог и поиск оптимального решения.
Более чем 10-й опыт работы по специальности.
Особенно интересно и продуктивно сотрудничество в качестве "дизайнера на аутсорсе" с постоянными компаниями-клиентами. В состоянии закрыть большой спектр работ по дизайну в рамках одного бренда.
Практически всегда: online (skype, mail).
Действие аккаунта приостановлено!
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$150
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Портфолио
- Landing Page / Лендинг для ресторана.111 просмотров
- Проектирование и дизайн сайта Гастро Бара.92 просмотра
- Блоки по e-mail рассылке220 просмотров
- Иллюстрация для выставочной презентации287 просмотров
- Иллюстрация для фриза стенда373 просмотра
- Каталог | дизайн + верстка269 просмотров
- Буклет (32 полосы) / дизайн + верстка234 просмотра
- Каталог продукции (20 полос) / дизайн - верстка286 просмотров
- Инструкция | дизайн + верстка + иллюстрации468 просмотров
- Меню для ресторана | дизайн+верстка998 просмотров
- 4х полосная листовка | дизайн+верстка307 просмотров
- 8ми полосный каталог | дизайн + верстка230 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
Рекомендую данного исполнителя! Заказ выполнен в срок. Четкое понимание задачи, оперативная обратная связь, отличные варианты по дизайну. Получили в итоге стильный продающий лендинг для своих услуг.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, хорошая коммуникация. Я довольна работой и результатом) Надеюсь продолжим работу над другими проектами.
$100
10 баллов
7 лет назад
Прекрасный специалист. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Олег - адекватный и уравновешенный заказчик. Доступен для вопросов и совместного решения возникающих проблем. Несмотря на некоторые сложности - осталась довольна сотрудничеством. Очень рекомендую для совместной работы)
$100
10 баллов
16 лет назад
Сделано было быстро, качественно и точно в сроки.
Ответный отзыв
Результативная, приятная работа. Ясные четкие пожелания/комментарии в процессе разработки. От совместной работы остались только положительные впечатления.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга