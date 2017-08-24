Нужно выполнить интеграцию готового модуля 1С с сервисом Ройстат сквозная аналитика. У нас стоит 1С УТ-11 с подключенной CRM системой, настройка производится со стороны 1С. Описание модуля - [url=http://infostart.ru/public/565325/]http://infostart.ru/public/565325/[/url] Возможная инструкция по настройке - [url=https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ]https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ[/url]