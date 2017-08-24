neon-dir

Игорь Муромцев neon-dir

 
37 летРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать moodle

    1. Разработать или настроить конструктор документов   Цель :   - Автоматические конфигурировать (договор, счет для юридического лица, квитанция для физического лица, формирование протокола заседания квалификационной комиссии)   - Отправка документов на почту по определенному сценарию   - Контроль статуса оплаты за курсы   2. ...

    Дизайн главной страницыMoodle
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать moodle (Система дистанционного обучения института)

    1. Разработать или настроить конструктор документов   Цель :   - Автоматические конфигурировать (договор, счет для юридического лица, квитанция для физического лица, формирование протокола заседания квалификационной комиссии)   - Отправка документов на почту по определенному сценарию   - Контроль статуса оплаты за курсы   2. ...

    Дизайн главной страницыMoodle
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция модуля 1С с сервисом Roistat.ru

    Нужно выполнить интеграцию готового модуля 1С с сервисом Ройстат сквозная аналитика. У нас стоит 1С УТ-11 с подключенной CRM системой, настройка производится со стороны 1С. Описание модуля - [url=http://infostart.ru/public/565325/]http://infostart.ru/public/565325/[/url] Возможная инструкция по настройке - [url=https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ]https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ[/url]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад