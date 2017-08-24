1. Разработать или настроить конструктор документов Цель : - Автоматические конфигурировать (договор, счет для юридического лица, квитанция для физического лица, формирование протокола заседания квалификационной комиссии) - Отправка документов на почту по определенному сценарию - Контроль статуса оплаты за курсы 2. ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Разработать или настроить конструктор документов Цель : - Автоматические конфигурировать (договор, счет для юридического лица, квитанция для физического лица, формирование протокола заседания квалификационной комиссии) - Отправка документов на почту по определенному сценарию - Контроль статуса оплаты за курсы 2. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить интеграцию готового модуля 1С с сервисом Ройстат сквозная аналитика. У нас стоит 1С УТ-11 с подключенной CRM системой, настройка производится со стороны 1С. Описание модуля - [url=http://infostart.ru/public/565325/]http://infostart.ru/public/565325/[/url] Возможная инструкция по настройке - [url=https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ]https://www.youtube.com/watch?v=G07Y50Y8KEQ[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад