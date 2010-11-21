Дано: 2 файловые базы 1С 7.7 Бухгалтерия и Зарплата и кадры. Самой программы нет. Базы есть именно в виде папок с набором файлов. Базы были созданы в лицензионной семерке. Так же есть 1С: Комплексная автоматизация ...