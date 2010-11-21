Дано: 2 файловые базы 1С 7.7 Бухгалтерия и Зарплата и кадры. Самой программы нет. Базы есть именно в виде папок с набором файлов. Базы были созданы в лицензионной семерке. Так же есть 1С: Комплексная автоматизация ...
- Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть уже работающий интернет-магазин на базе Битрикса. В нем перестала работать ссылка, открывающая дополнительное меню (На скриншоте галочка в сером прямоугольнике, раньше в этом прямоугольнике было меню). Необходимо починить, более подробное ТЗ в личке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Только в Москве. Имеется лицензионная 1С8: Бухгалтерия, в нее нужно забить данные компании, создать прайс-лист товаров (вручную). Товаров 100-150 штук (книги). Также добавить контрагентов (их всего несколько штук). Также необходимо на пальцах объяснить "чайнику" как вести учет ...Базы данных7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Добрый день! Имеется: ролик (2 мин 30 сек.) о вырезании автомобильного стекла с английской озвучкой и текст перевода Требуется: озвучка на русском мужским голосом с таким же таймингом как в английской озвучке (т.е. синхронно). Русский текст пока не ...Озвучивание9 заявокЗакрыт13 лет назад