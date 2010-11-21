nf-group

Александра nf-group

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос файловой базы 1С из 7.7 в 8.2

    Дано: 2 файловые базы 1С 7.7 Бухгалтерия и Зарплата и кадры. Самой программы нет. Базы есть именно в виде папок с набором файлов. Базы были созданы в лицензионной семерке. Так же есть 1С: Комплексная автоматизация ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление скрипта на сайте

    $50

    Есть уже работающий интернет-магазин на базе Битрикса. В нем перестала работать ссылка, открывающая дополнительное меню (На скриншоте галочка в сером прямоугольнике, раньше в этом прямоугольнике было меню). Необходимо починить, более подробное ТЗ в личке.

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание новой базы в 1C8

    Только в Москве. Имеется лицензионная 1С8: Бухгалтерия, в нее нужно забить данные компании, создать прайс-лист товаров (вручную). Товаров 100-150 штук (книги). Также добавить контрагентов (их всего несколько штук). Также необходимо на пальцах объяснить "чайнику" как вести учет ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Озвучка учебного ролика

    $20

    Добрый день! Имеется: ролик (2 мин 30 сек.) о вырезании автомобильного стекла с английской озвучкой и текст перевода Требуется: озвучка на русском мужским голосом с таким же таймингом как в английской озвучке (т.е. синхронно). Русский текст пока не ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
freelancer_keenz
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправление скрипта на сайте
Понятное задание, быстрая оплата.
Оперативно, качественно и за разумную цену. Спасибо!
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