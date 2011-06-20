Перенос файловой базы 1С из 7.7 в 8.2

Базы данныхЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Дано: 2 файловые базы 1С 7.7 Бухгалтерия и Зарплата и кадры. Самой программы нет. Базы есть именно в виде папок с набором файлов. Базы были созданы в лицензионной семерке. Так же есть 1С: Комплексная автоматизация 8.2 (тоже лицензия).

Нужно: перенести эти базы в соответствующие конфигурации 1С 8.2

Я так понимаю, нужно писать конвертер для этого. Меня интересует именно конечный результат, то есть рабочая, проверенная база в новой версии программы.

Жду ваших предложений с указанием цены.

Оплата 20% аванс, остальное после удачного переноса.

12 лет назад
nf-group
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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