Перенос файловой базы 1С из 7.7 в 8.2

Дано: 2 файловые базы 1С 7.7 Бухгалтерия и Зарплата и кадры. Самой программы нет. Базы есть именно в виде папок с набором файлов. Базы были созданы в лицензионной семерке. Так же есть 1С: Комплексная автоматизация 8.2 (тоже лицензия).

Нужно: перенести эти базы в соответствующие конфигурации 1С 8.2

Я так понимаю, нужно писать конвертер для этого. Меня интересует именно конечный результат, то есть рабочая, проверенная база в новой версии программы.

Жду ваших предложений с указанием цены.

Оплата 20% аванс, остальное после удачного переноса.