1С 8.2 УТ 10.3 -> БП 2.0 Подкорректировать правила

Односторонний обмен УТ-БП. Выгрузка/загрузка осуществляется через "Универсальный обмен в формате XML".

Необходимо в готовых правилах подкорректировать выгрузку документов "Поступление товаров/услуг" таким образом, чтобы в загруженных документах автоматически заполнялись поля: "Склад" (значение берется из УТ), "Счет учета" (значение из справочника Номенклатура БП), "Зачет авансов" (значение -"Автоматически"), "Счета расчетов", - в общем, нужно допилить перегрузку данного документа из УТ.

Бюджет 300р. оплата по безналу (перевод на карточку) или WebMoney.

Срок - до 18:00 04.07.11.