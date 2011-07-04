1С 8.2 УТ 10.3 -> БП 2.0 Подкорректировать правила

Необходимо создать базу данных по подбору аккумуляторов по марке автомобиля. Если есть готовая - тоже хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Односторонний обмен УТ-БП. Выгрузка/загрузка осуществляется через "Универсальный обмен в формате XML".
Необходимо в готовых правилах подкорректировать выгрузку документов "Поступление товаров/услуг" таким образом, чтобы в загруженных документах автоматически заполнялись поля: "Склад" (значение берется из УТ), "Счет учета" (значение из справочника Номенклатура БП), "Зачет авансов" (значение -"Автоматически"), "Счета расчетов", - в общем, нужно допилить перегрузку данного документа из УТ.
Бюджет 300р. оплата по безналу (перевод на карточку) или WebMoney.
Срок - до 18:00 04.07.11.
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