1С 8.2 УТ 10.3 -> БП 2.0 Подкорректировать правила

$50
Базы данныхЗавершен1 заявка152 просмотра
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Односторонний обмен УТ-БП. Выгрузка/загрузка осуществляется через "Универсальный обмен в формате XML".

Необходимо в готовых правилах подкорректировать выгрузку документов "Поступление товаров/услуг" таким образом, чтобы в загруженных документах автоматически заполнялись поля: "Склад" (значение берется из УТ), "Счет учета" (значение из справочника Номенклатура БП), "Зачет авансов" (значение -"Автоматически"), "Счета расчетов", - в общем, нужно допилить перегрузку данного документа из УТ.

Бюджет 300р. оплата по безналу (перевод на карточку) или WebMoney.

Срок - до 18:00 04.07.11.

12 лет назад
globax
Андрей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Victor1c
Виктор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
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