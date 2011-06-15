Преобразовать базу данных TECDOC в одну таблицу

Ищу программиста для преобразования базы данных TECDOC в удобный для меня формат в виде единственной таблицы с полями:

Название поля Пример

1) Номер пользователя (артикул) ZGR5A

2) Номер пользователя (синоним) V-Line 15

3) Номер пользователя (синоним) VL15

4) Номер EAH 87295 12941 8

5) Используется в автомобилях 1) BMW 3 (E30) 320i; Год 12.85-06.91; 95 кВт; 129 л.с; 1991 см. Куб.

2) BMW 3 (E30) 325 e 2.7; Год 12.85-08.87; 95 кВт; 129 л.с; 2693 см. Куб.

3) …

6) Бренд NGK

7) Наименование товара Свеча зажигания

8) Группа Система зажигания

9) Авто + Год выпуска+ Мощность + объем+ томливо + двигатель BMW 5 (E34) 520i ; год 01.88-08.91; 95 кВт; 129 л.с.; 2,0 L ; B ; M20B20.

10) Модель 5 (E34)

11) Производитель авто. BMW

Таблица нужна для каждого артикулу запчасти Tecdoca. Т.е., если запчасть применяется в 10 автомобилях, то должно быть 10 записей с одним и тем же артикулом.

В формате txt или xls или xlsx