База данных по подбору аккумуляторов по марке авто

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Необходимо создать базу данных по подбору аккумуляторов по марке автомобиля. Если есть готовая - тоже хорошо.

12 лет назад
nv-formula
Наталья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$85
2 дня
Александр отлично справился с проектом. Немного задержал по срокам, но держал меня в курсе, оперативно информировал о задержке. В общем очень положительное впечатление, рекомендую как знающего свое дело программиста.
Все прошло как и договаривалась, своевременная оплата, рекомендую!
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