Необходимо написать функцию получения информации по номеру телефона из приложения GetContact. Предпочтителен язык Python.
Мобильные приложениянет заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо написать функцию получения информации по номеру телефона из приложения GetContact. Предпочтителен язык Python.
Необходимо написать сервисное приложение под Android со следующим функционалом: 1. Реализовать передачу заранее подготовленных файлов по https протоколу на Google диск. 2. Реализовать запись аудио с микрофона устройства по команде с сервера. 3. Реализовать функцию селфшота при каждой ...
необходимо сервисное приложение по созданию скриншота экрана в цикле. Складирование скриншотов в памяти телефона.