nik-iwan

Иван nik-iwan

 
40 летРоссия/Белгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
nik-iwan
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
gf16954
Юрий 
69 летИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$175
10 баллов
6 лет назад
Сервисное приложения для Android
Все было прекрасно:)
Благодарю за отлично сделанную работу! Обсудили перед началом работ все условия и сроки – в итоге все, как договорились и даже с опережением сроков. Все исправления и пожелания учтены. Всегда на связи, все оперативно, на все вопросы Юрий ответил и как всегда, посоветовал, как будет лучше сделать, за что отдельное спасибо. Обращаюсь не в первый раз и в очередной раз убеждаюсь, что Юрий очень ответственно подходит к выполнению работы. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
gf16954
Юрий 
69 летИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сервисное приложение!
Идеальный работодатель.
Необходимо было реализовать нетривиальную задачу по написанию специфичного сервиса под Android. Многие просто не брались за этот заказ из-за его непростоты. Но Юрий не из этого числа. Он взялся за написание сервиса и я об этом не пожалел. 1. Работа была выполнена качественно и в срок. 2. О каждом этапе работе Юрий меня оповещал и что самое важное, прежде чем что-то сделать, советовался со мной и как специалист в своем деле, предлагал несколько вариантов решения тех или иных задач. Думаю, что это не последняя наша с Юрием работа. Обязательно обращусь еще. Всем очень советую данного специалиста.
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