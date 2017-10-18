Необходимо было реализовать нетривиальную задачу по написанию специфичного сервиса под Android. Многие просто не брались за этот заказ из-за его непростоты. Но Юрий не из этого числа. Он взялся за написание сервиса и я об этом не пожалел. 1. Работа была выполнена качественно и в срок. 2. О каждом этапе работе Юрий меня оповещал и что самое важное, прежде чем что-то сделать, советовался со мной и как специалист в своем деле, предлагал несколько вариантов решения тех или иных задач. Думаю, что это не последняя наша с Юрием работа. Обязательно обращусь еще. Всем очень советую данного специалиста.