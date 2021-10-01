Всем доброго времени суток! Хочу выразить Никите благодарность за разработку дизайна для моего старого сайта, который нуждался в обновление дизайна! Работу выполнил полностью в срок! По разработке дизайна брал инициативу и делал что то от себя и это мне нравилось, получалось все отлично! Так же много делали примеров и поправок, Никита всегда шел на встречу! Дизайн получился на ура! Будем сотрудничать дальше! Всем советую данного дизайнера, не пожалеете!