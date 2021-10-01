nik_71

Николай Соломанидин nik_71

 
29 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн полноценного сайта со страницами на тему "Все для фотошопа", Psd обложки для ютуба, твича, стили кисти и тд. предыдущий дизайн сайта загрузил в прикрепленное.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
nickneys
Никита 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
10 отзывов
$140
9 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Понравилось работать с Николаем, отличный заказчик! Спасибо за интересный проект, чётко объяснял свои пожелания, приятно с такими людьми общаться) Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Всем доброго времени суток! Хочу выразить Никите благодарность за разработку дизайна для моего старого сайта, который нуждался в обновление дизайна! Работу выполнил полностью в срок! По разработке дизайна брал инициативу и делал что то от себя и это мне нравилось, получалось все отлично! Так же много делали примеров и поправок, Никита всегда шел на встречу! Дизайн получился на ура! Будем сотрудничать дальше! Всем советую данного дизайнера, не пожалеете!
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