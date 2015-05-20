Я являюсь профессиональным СЕО специалистом. Опыт работы более 2-х лет. За это время реализовал не один проект. Работал в ИТ компании Computools.

Я профессиональным СЕО специалистом. Опыт работы более 2-х лет. За это время успешно продвинул не один проект. Работал в ИТ компании Computools.

Так же являюсь web разработчиком. Создаю сайты под ключ на разных СMS. Знаю PHP, MySQL, Ajax, Wordpress, Joomla, Drupal, Dle, Javascript, HTML, .net framework

Моя задача - это максимально соответствовать потребностям заказчика и выполнять их качественно, ответственно и своевременно.

Ориентированность на клиента - ключ к успешному выполнению проекта!

Услуги СЕО, которые я умею делать:

Seo-аудит сайта.

Seo-оптимизация сайта и продвижение по целевым ключевым фразам.

Контекстная реклама в поисковой и контексно-медийн

Проведение аудита сайта и внесение изменений согласно рекомендациям этого аудита.

Usability-исследование сайта и исправление ошибок, выявленных этим исследованием.

Создание базы постоянных покупателей и умелое ее использование.

Расширение ассортимента товаров или услуг.

Акции, скидки и распродажи.

Повышение уровня сервиса и качества обслуживания клиентов.

Комплексная seo оптимизации сайта

Комплексная рекламная компания

Буду рад сотрудничеству с Вами!