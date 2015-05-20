Я профессиональным СЕО специалистом. Опыт работы более 2-х лет. За это время успешно продвинул не один проект. Работал в ИТ компании Computools.
Так же являюсь web разработчиком. Создаю сайты под ключ на разных СMS. Знаю PHP, MySQL, Ajax, Wordpress, Joomla, Drupal, Dle, Javascript, HTML, .net framework
Моя задача - это максимально соответствовать потребностям заказчика и выполнять их качественно, ответственно и своевременно.
Ориентированность на клиента - ключ к успешному выполнению проекта!
Услуги СЕО, которые я умею делать:
Seo-аудит сайта.
Seo-оптимизация сайта и продвижение по целевым ключевым фразам.
Контекстная реклама в поисковой и контексно-медийн
Проведение аудита сайта и внесение изменений согласно рекомендациям этого аудита.
Usability-исследование сайта и исправление ошибок, выявленных этим исследованием.
Создание базы постоянных покупателей и умелое ее использование.
Расширение ассортимента товаров или услуг.
Акции, скидки и распродажи.
Повышение уровня сервиса и качества обслуживания клиентов.
Комплексная seo оптимизации сайта
Комплексная рекламная компания
Буду рад сотрудничеству с Вами!
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