Ищу интернет-маркетолога(Только Украина) для сотрудничества и со знанием и опытом продаж товаров в интернете с умение делать следующее не путать продвижение сайта или страницы со словом продавать - использовать посадочную страницу по продукту тестирование подготовка ...
- $2500Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
интересует быстрое продвижение интернете или проникновение правильная настройка таргета настройки тестирование использование правильных площадок без виртального нагона с банерами и тизерной рекламой вывести несколько ссылок по сео свои предложения высылайте на почтуКонтекстная реклама13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
ищу ответственного специалиста для работ по изменению на сайте - сменить название старого сайта на новый - исправить некоторые офографические ошибки и т.д - сделать недорогой банер поменять цветДизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Периодическая разработка и обновление банеров для собственных сайтов предложение отправлять на почту [email protected]Баннеры6 заявокЗакрыт13 лет назад