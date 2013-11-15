nikol1968

Алексей nikol1968

 
55 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Ищу интернет маркетолога для продвижения товара

    $2500

    Ищу интернет-маркетолога(Только Украина) для сотрудничества и со знанием и опытом продаж товаров в интернете с умение делать следующее не путать продвижение сайта или страницы со словом продавать - использовать посадочную страницу по продукту тестирование подготовка ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение в интернете

    $250

    интересует быстрое продвижение интернете или проникновение правильная настройка таргета настройки тестирование использование правильных площадок без виртального нагона с банерами и тизерной рекламой вывести несколько ссылок по сео свои предложения высылайте на почту

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы по сайту

    $50

    ищу ответственного специалиста для работ по изменению на сайте - сменить название старого сайта на новый - исправить некоторые офографические ошибки и т.д - сделать недорогой банер поменять цвет

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад