nikoloM

Николай nikoloM

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Автор и редактор сайтов СДЛ/методика Пузата

Для оперативной связи

Skype: nikolom84

e-mail: nikolom84 собачка mail.ru

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$21
выплачено фрилансерам
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  • Рерайт статей о вагонке (10х10)

    $300

    Нужен рерайт. Тематика - отделочный материал (вагонка) и его использование. Разбиваю большой проект на 10 маленьких - по 10 статей. Самый простой способ рерайта: 1. Получить файл с исходным текстом; 2. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 10 статей

    $30

    Нужен рерайт 10 статей. Тематика - отделочный материал (вагонка) и его использование. Тексты несложные, легко читаемые и доступные большинству - пример в приложении для скачивания. Каждая статья для рерайта выдается виде файла MC ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт 100 статей на тему ванных комнат

    Требуется сделать рерайт 100 статей. Тематика - строительная (перепланировка, ремонт, отделка, гидроизоляция, сантех. оборудование ванных комнат). Каждая статья для рерайта выдается виде файла MC Word с вписанными ключевыми фразами, картинками, подзаголовками и т.п. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется плагин для массовой загрузки изображений по URL ссылкам

    В каждой загружаемой на сайте статье содержится в среднем от 4 до 12 фотографий. Под каждой из них размещена ссылка http://НАЗВАНИЕ ЧУЖОГО САЙТА/wp-content/uploads/2014/11/Foto-02.jpg Ссылки на картинки ведут на сторонние ресурсы, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фотоотчет о строительстве и ремонте

    $300

    Куплю фотоотчет о строительстве или ремонте. Основное требование - уникальность фотографий. Они не должны быть из интернета. Только сделанные Вами. Интересует все: - ремонт квартиры, дачи, частного дома. Любой ...

    HTML
    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авто и мото электрика

    $500

    Требуется копирайтер, хорошо разбирающийся в авто и мото электрике отечественных моделей. Ежедневно нужна 1-2 статьи на указанную тематику с ключевыми словами. В статью также нужно вставлять 4-7 фото, иллюстрирующих описываемый процесс. Объем статей - ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

matreshka-
Татьяна 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Рерайт 10 статей
Пунктуальный, тактичный, благородный. Рекомендую.
Работа выполнена хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Требуется плагин для массовой загрузки изображений по URL ссылкам
WordPress
Приятно сотрудничать! Развернутое ТЗ, оплата в срок.
Работа выполнена очень хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв