Нужен рерайт. Тематика - отделочный материал (вагонка) и его использование. Разбиваю большой проект на 10 маленьких - по 10 статей. Самый простой способ рерайта: 1. Получить файл с исходным текстом; 2. ...
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- $300Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужен рерайт 10 статей. Тематика - отделочный материал (вагонка) и его использование. Тексты несложные, легко читаемые и доступные большинству - пример в приложении для скачивания. Каждая статья для рерайта выдается виде файла MC ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать рерайт 100 статей. Тематика - строительная (перепланировка, ремонт, отделка, гидроизоляция, сантех. оборудование ванных комнат). Каждая статья для рерайта выдается виде файла MC Word с вписанными ключевыми фразами, картинками, подзаголовками и т.п. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
В каждой загружаемой на сайте статье содержится в среднем от 4 до 12 фотографий. Под каждой из них размещена ссылка http://НАЗВАНИЕ ЧУЖОГО САЙТА/wp-content/uploads/2014/11/Foto-02.jpg Ссылки на картинки ведут на сторонние ресурсы, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $300
Куплю фотоотчет о строительстве или ремонте. Основное требование - уникальность фотографий. Они не должны быть из интернета. Только сделанные Вами. Интересует все: - ремонт квартиры, дачи, частного дома. Любой ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется копирайтер, хорошо разбирающийся в авто и мото электрике отечественных моделей. Ежедневно нужна 1-2 статьи на указанную тематику с ключевыми словами. В статью также нужно вставлять 4-7 фото, иллюстрирующих описываемый процесс. Объем статей - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад