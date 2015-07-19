В каждой загружаемой на сайте статье содержится в среднем от 4 до 12 фотографий. Под каждой из них размещена ссылка http://НАЗВАНИЕ ЧУЖОГО САЙТА/wp-content/uploads/2014/11/Foto-02.jpg Ссылки на картинки ведут на сторонние ресурсы, ...