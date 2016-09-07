nixtka_

Сергей nixtka_

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$550
10 баллов
9 лет назад
Редизайн раздела сайта
Верстка проекта в несколько этапов. За всё время работы было приятно общаться с Сергеем, все комментарии и правки по делу, максимальная помощь и обратная связь. Рекомендую и буду готов поработать вместе снова.
С Александром работаю не первый раз — он действительно профессионал, причем очень приятный в общении. Более того, в этот раз проект был нетипичным — не в Photoshop или Illustrator, а в Affinity Designer + PDF. Александр со всем разобрался, поставил себе Affinity Designer и сделал все в лучшем виде. Однозначно рекомендую!
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