Верстка проекта в несколько этапов. За всё время работы было приятно общаться с Сергеем, все комментарии и правки по делу, максимальная помощь и обратная связь. Рекомендую и буду готов поработать вместе снова.
С Александром работаю не первый раз — он действительно профессионал, причем очень приятный в общении. Более того, в этот раз проект был нетипичным — не в Photoshop или Illustrator, а в Affinity Designer + PDF. Александр со всем разобрался, поставил себе Affinity Designer и сделал все в лучшем виде. Однозначно рекомендую!