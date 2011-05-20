Провессиональный журналист с филологическим в/о, опыт работы - с 1996 г.
В/о: ОНУ им. Мечникова, филологический ф-т, стационар.
В настоящий момент: редактор сайта novostienergetiki.ru, копирайтер.
С апреля 2009 г. в декрете.
До этого:
журналист группы изданий "ГОРОД", г. Одесса;
руководитель рекламного отдела компании АРКС-груп, г. Одесса;
главный редактор газеты Одесской обласной ассоциации кредитных союзов;
выпускающий редактор газеты "Биржа", г. Одесса;
сценарист-редактор развлкательной тв-программы "Кунсткамера", "Новый канал", г. Киев.
Предоставляю рекомендации и портфолио по просьбе заказчика.
Персональная авторская колонка:
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#3824
Редактирование и Корректура
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#6196
Копирайтинг
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