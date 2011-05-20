Провессиональный журналист с филологическим в/о, опыт работы - с 1996 г.

В/о: ОНУ им. Мечникова, филологический ф-т, стационар.

В настоящий момент: редактор сайта novostienergetiki.ru, копирайтер.

С апреля 2009 г. в декрете.

До этого:

журналист группы изданий "ГОРОД", г. Одесса;

руководитель рекламного отдела компании АРКС-груп, г. Одесса;

главный редактор газеты Одесской обласной ассоциации кредитных союзов;

выпускающий редактор газеты "Биржа", г. Одесса;

сценарист-редактор развлкательной тв-программы "Кунсткамера", "Новый канал", г. Киев.

Предоставляю рекомендации и портфолио по просьбе заказчика.

Персональная авторская колонка: