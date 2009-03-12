Приватный проект для Antikova Olya (Work_home)
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Приватный проект для Antikova Olya (Work_home)
Здравствуйте! Нужна небольшая качественная статья (1000+ знаков) для главной страницы сайта строительной тематики. Цена - 5$ Подробности - исполнителю. Благодарю всех отписавшихся.
Собственно задание по теме. Сразу скажу, будет пара нестандартных нюансов, а так, в целом, обычный блочный шаблон. Выслушаю предложения только уверенных в своих силах и качестве своей работы. Всем спасибо, исполнитель найден.
Здравствуйте. Тематика сайта – Ремонт в квартире, школа ремонта. Необходимо разработать дизайн, сверстать его под CMS DLE, в результате нужно получить готовый шаблон. Рассмотрю также варианты только дизайна, соответственно цена будет ...