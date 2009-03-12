noes

Сергей noes

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать статью-приветствие

    $5

    Здравствуйте! Нужна небольшая качественная статья (1000+ знаков) для главной страницы сайта строительной тематики. Цена - 5$ Подробности - исполнителю. Благодарю всех отписавшихся.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка из PSD в шаблон DLE 7.5

    $50

    Собственно задание по теме. Сразу скажу, будет пара нестандартных нюансов, а так, в целом, обычный блочный шаблон. Выслушаю предложения только уверенных в своих силах и качестве своей работы. Всем спасибо, исполнитель найден.

    DLE
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Здравствуйте. Тематика сайта – Ремонт в квартире, школа ремонта. Необходимо разработать дизайн, сверстать его под CMS DLE, в результате нужно получить готовый шаблон. Рассмотрю также варианты только дизайна, соответственно цена будет ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Antikova Olya (Work_home)
Отличный заказчик, с удовольствием продолжу совместную работу.
Спасибо, все на высоте
Ответный отзыв
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Написать статью-приветствие
Великолепный заказчик. Предоплата, интересный сайт, всё чудесно:)
Отличный стиль и качество!
Ответный отзыв
vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта
DLE
Отличный заказчик!
Качественное выполнение заказа в срок. Дальнейшие свои проекты планирую именно с этим дизайнером. PS.нашел изюм тут ;)
Ответный отзыв