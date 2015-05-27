HTML/CSS верстальщик
Знание HTML + CSS | HTML5 + CSS3,
Адаптивная верстка (проверка в гугл хром)
Подключение нестандартных шрифтов, использование Bootstrap 3 (редко).
Нарезка PSD макета для верстки, создание спрайтов
Верстка по БЭМ(Yandex) технологии.
Использование препроцессора LESS
Умение подключать и адаптировать готовые решения JQuery, собвственные скрипты на уровне (обработать клик, скрыть показать элементы и прочее) не сложных задач.
На данный момент изучаю JQuery.
Тестирование сайтов
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$8/час
от $8
#428
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $8
#3283