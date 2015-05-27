HTML/CSS верстальщик

Знание HTML + CSS | HTML5 + CSS3,

Адаптивная верстка (проверка в гугл хром)

Подключение нестандартных шрифтов, использование Bootstrap 3 (редко).

Нарезка PSD макета для верстки, создание спрайтов

Верстка по БЭМ(Yandex) технологии.

Использование препроцессора LESS

Умение подключать и адаптировать готовые решения JQuery, собвственные скрипты на уровне (обработать клик, скрыть показать элементы и прочее) не сложных задач.

На данный момент изучаю JQuery.