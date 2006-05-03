сайт не работает Заодно и доделать его хочу. Давно не заходил, оказалось, что то сломалось , в техподддержке помочь не могут. пишите, кто может помочь на icq 7-294-74-один
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется натянуть диз на цмс, например джумлу, сайт несложный, новости, каталог продукции, гостевая и стат. странички. Всего около 10-15 страниц, возможна цмс по выбору разработчика, условие одно - цмс общеизвестная, можно и недорогую платную взять. ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, ...Фотосъемка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $60
Требуется наполнить каталог фотографиями , по образцу, на работающем сайте. Всего около 100 позиций. Подробности по запросу.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт сделан на цмс webdirector, штатно там нет формы авторизации. Надо добавить и сделать так чтобы залогинившимся выдавалась полная информация, а всем остальным краткая из каталога.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть готовый дизайн в psd, требуется сделать сайт с системой управления. Сайт торговой компании, надо установить каталог (300-400 позиций товара) обновление 2-3 раза в год. Должна быть возможность формирования заказа и отправки на мыло в ...Веб-программирование59 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Обязанности: Создание сайтов компании, проектирование, поддержка, продвижение, обслуживание, информационное наполнение. В web-студию. ICQ 7294741 тел. 8-9161951931 МоскваСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
На пост. работу (возможно, неполный раб. день ) требуется программист в компьютерную фирму для организации нового направления -web студии. Владение: FLASH, PHP, HTML, JS, ASP, MYSQL. Основные направления деятельности: создание сайтов,поддержка, взаимодействие с веб дизайнером. Наличие портфолио ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад