novak

Алексей Волобуев novak

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Icq 7294-741 (не пользуюсь),   мыло d.volob/ at/ mail.ру

  • Натянуть готовый дизайн на цмс

    Требуется натянуть диз на цмс, например джумлу, сайт несложный, новости, каталог продукции, гостевая и стат. странички. Всего около 10-15 страниц, возможна цмс по выбору разработчика, условие одно - цмс общеизвестная, можно и недорогую платную взять. ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка фотографий для размещения на сайте

    Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт с cms на готовом дизайне

    $500

    Есть готовый дизайн в psd, требуется сделать сайт с системой управления. Сайт торговой компании, надо установить каталог (300-400 позиций товара) обновление 2-3 раза в год. Должна быть возможность формирования заказа и отправки на мыло в ...

    Веб-программирование59 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web программист

    $1000

    На пост. работу (возможно, неполный раб. день ) требуется программист в компьютерную фирму для организации нового направления -web студии. Владение: FLASH, PHP, HTML, JS, ASP, MYSQL. Основные направления деятельности: создание сайтов,поддержка, взаимодействие с веб дизайнером. Наличие портфолио ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
pompey
Эльман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$200
10 баллов
15 лет назад
Натянуть готовый дизайн на цмс
Очень доволен проделанной работой, а такое бывает редко. Алексей хорошо поставил задачу и во время высылал нужные материалы. С оплатой тоже никаких проблем! Рекомендую!
Очень хороший програмист, ответственно ( по срокам) подходит к делу , понимает задачу с полуслова. Можно уверенно принимать сданную работу, практически не требуется тестирования готового продукта. Настоятельно рекомендую. И желаю успеха !
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apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Обработка фотографий для размещения на сайте
Отличный работодатель. Оценка 50 баллов. Четкая задача, четкая оплата + премия за усердие - что еще фрилансеру для счастья надо. Рекомендую всем. Готов и дальше сотрудничать с Алексеем.
Приятно работать с професионалом, все быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничесво. Спасибо.
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