Менеджер проектов Обязанности: - Поиск и найм программистов через Weblancer - Контроль выполнения ими проектов - Написание отчетов и других документов Оплата: - 50 % чистого дохода в месяц (Чистый доход от одного программиста в месяц от 920 до 1880 $ при ...