Менеджер проектов Обязанности: - Поиск и найм программистов через Weblancer - Контроль выполнения ими проектов - Написание отчетов и других документов Оплата: - 50 % чистого дохода в месяц (Чистый доход от одного программиста в месяц от 920 до 1880 $ при ...
- Управление проектами3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1500
Необходимо создать информационную систему о развлекательных заведениях (барах, ресторанах, клубах). Аналогичные сайты: afisha.ua. Есть детальное описание всего что необходимо. Состовные части: - база данных по заведениям - пользовательская часть (регистрация\вход) ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $700Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Код по адресу: webface.com.ua/test.zip. Необходимо исправить прорисовку стрелок между блоками в IE.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад