Сделать чпу, в виде %%20, движок самописный на php ссылки на данный момент имет вид +++ пример https://www.avtodubai.ru/absorber-bumpera/TOYOTA/TOYOTA+HARRIER+%23%23U3%23+03-13/
- $30Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Нужно настроить выдачу товаров по апи, нужно срочно и быстро, кто собирается это делать за неделю просьба не писать. Времени 1 день. причем работа в он лайн режиме.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно на опенкарте, наладить чпу, наладить поиск, где то не закоментили или раскоментировали строку поиск стал медленным, добавить формы, а также доп задания несколько парсеров для обновления товаровИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно на опенкарте, наладить чпу, наладить поиск, где то не закоментили или раскоментировали строку поиск стал медленным, добавить формы, а также доп задания несколько парсеров для обновления товаровИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Изменить форму заказа для сайта oae-avto.ru сделать также как на www.planetatuninga.ru Все подробности по скайпу atigorВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт в нём категории: категория1 категори2 категория3 в каждой категории товары нужно скажем удалить товары из категории 1 и 2 а в третьей оставить товары через админку это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Здравствуйте. Нужно создать копию сайта на том же хостинге что и старый. Домен другой. Стоимость 1 тыс рублей.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать либо доделать файл YML который находится по адресу www.oae-avto.ru/yml.xml почему то яндекс находит в нём ошибки. Как объяснил прошлый програмист из за того что название товара у нас состоят из цифр. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с запчастями. На сайте около 1 млн уникальных страниц т.е. по номерам запчастей. Нужно чтобы все страницы попали в поиск яндекса ну или большая часть. Есть предложение вы занимаетесь раскруткой сайта, мы продажами. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать YML для яндекс маркета. Всего около 2 млн позиций. Все подробности по скайпу. Логин atigor.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад