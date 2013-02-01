Есть сайт с запчастями. На сайте около 1 млн уникальных страниц т.е. по номерам запчастей. Нужно чтобы все страницы попали в поиск яндекса ну или большая часть. Есть предложение вы занимаетесь раскруткой сайта, мы продажами. ...