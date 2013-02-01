oae-avto

Игорь Голубев oae-avto

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта
Отличный заказчик!
Всё отлично.
Ответный отзыв
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Удаление из базы товаров
С Игорем приятно работать, все понимает с полуслова. С оплатой никаких проблем.
Всё грамотно сделал, и самое что главное быстро за час справился с заданием, советую. И Вам большое СПАСИБО.
Ответный отзыв