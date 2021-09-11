Сделаю быстро качественно за адекватную цену. - Работаю в CorelDRAW x3 ,Illustrator. - Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного п
Сделаю быстро качественно за адекватную цену.
- Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного плана векторной графикой.
- Буду рад принять заказ.
-Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/dubokuri.html
-Рисую в:
-Illustrator,
-CorelDraw,
-Photoshop.
-Основной стиль:
-векторний
-растровий (графический планшет)
Оплата через карту - Приватбанка.
Портфолио
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