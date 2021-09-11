Сделаю быстро качественно за адекватную цену. - Работаю в CorelDRAW x3 ,Illustrator. - Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного п

Сделаю быстро качественно за адекватную цену.

- Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного плана векторной графикой.

- Буду рад принять заказ.

-Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/dubokuri.html

-Рисую в:

-Illustrator,

-CorelDraw,

-Photoshop.

-Основной стиль:

-векторний

-растровий (графический планшет)

Оплата через карту - Приватбанка.