oakuri

Юрий oakuri

 
42 годаУкраина/Ужгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сделаю быстро качественно за адекватную цену. - Работаю в CorelDRAW x3 ,Illustrator. - Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного п

Сделаю быстро качественно за адекватную цену. 

- Имею большой опыт в работе с логотипами и проектами разного плана векторной графикой. 

- Буду рад принять заказ. 

-Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/dubokuri.html

-Рисую в:

  -Illustrator,

  -CorelDraw,

  -Photoshop.

-Основной стиль:

  -векторний

  -растровий (графический планшет)

Оплата через карту - Приватбанка.

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио