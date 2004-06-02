Диёр Махаммаджанов oblivionnoblivionn
19 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и удобная верстка сайтов в срок. С чистым кроссбраузерным адаптивным кодом.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Обо мне:
- Занимаюсь веб разработкой больше 1,5 лет.
- Всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем.
- Не провалью проект, всегда довожу до конца.
Технологии:
- HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, BEM, JavaScript.
Род занятия:
- Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная.
- Верстаю из любых типов макетов.
- CSS3/JS анимация сайтов.
- Профессиональная обслуживание.
- Гарантия верстки.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: diyor_makhammadjanov
- Инстаграм: diyor_makhammadjanov
- Готов приступить сразу.
- Не нарушаю сроков.
- Довожу дело до конца.
- Не беру предоплату.
- Всегда на связи.
Мои кошельки:
Портфолио
- Вёрстка сайта ресторана Hunger26 просмотров
- Вёрстка сайта интернет - магазина открыток Twiqs33 просмотра
- Веб-приложения курса по компьютерной сборке28 просмотров
- Вёрстка сайта для e-commerce25 просмотров