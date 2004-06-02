﻿Качественная и удобная верстка сайтов в срок. С чистым кроссбраузерным адаптивным кодом.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Обо мне:

- Занимаюсь веб разработкой больше 1,5 лет.

- Всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем.

- Не провалью проект, всегда довожу до конца.

Технологии:

- HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, BEM, JavaScript.

Род занятия:

- Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная.

- Верстаю из любых типов макетов.

- CSS3/JS анимация сайтов.

- Профессиональная обслуживание.

- Гарантия верстки.

Связь:

- Готов приступить сразу.

- Не нарушаю сроков.

- Довожу дело до конца.

- Не беру предоплату.

- Всегда на связи.

Мои кошельки:

Wmz Z746642784411

Yoomoney 4100 1171 3076 4610

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