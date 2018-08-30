oc_design

Ольга oc_design

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Web-студия. Полный комплекс услуг по созданию и продвижению сайтов.

Услуги:

Полный комплекс работ по созданию уникального дизайна для вашего сайта.

Сайт под ключ.

HTML-верстка,Joomla.

Дизайн сайтов, логотипов, визиток.

Создание промо-сайтов, сайтов –визиток, интернет-магазинов

Разработка Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн, все виды html верстки

Редизайн существующих сайтов

Разработка и внедрение системы управления сайтом.

Сопровождение веб-сайта

Регистрация веб-сайта в каталогах и поисковых системах

Размещение сайта на сервере

Создание промо-сайтов, сайтов –визиток, интернет-магазинов

Разработка Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн, все виды html верстки

  • Наполнение интернет-магазина

    Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин. Товары нужно копировать с сайтов-партнеров. Основное пожелание - самостоятельность и творческий подход к работе.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO-продвижение сайта

    Добрый день. Необходимо грамотное сео-продвижение сайта веб-студии по России. Только белые методы. Все подробности - в личной переписке. От вас - опыт работ и сайты-примеры.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад