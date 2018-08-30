Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин. Товары нужно копировать с сайтов-партнеров. Основное пожелание - самостоятельность и творческий подход к работе.
Услуги:
Полный комплекс работ по созданию уникального дизайна для вашего сайта.
Сайт под ключ.
HTML-верстка,Joomla.
Дизайн сайтов, логотипов, визиток.
Создание промо-сайтов, сайтов –визиток, интернет-магазинов
Разработка Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн, все виды html верстки
Редизайн существующих сайтов
Разработка и внедрение системы управления сайтом.
Сопровождение веб-сайта
Регистрация веб-сайта в каталогах и поисковых системах
Размещение сайта на сервере
Создание промо-сайтов, сайтов –визиток, интернет-магазинов
Разработка Web сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн, все виды html верстки
- Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо грамотное сео-продвижение сайта веб-студии по России. Только белые методы. Все подробности - в личной переписке. От вас - опыт работ и сайты-примеры.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад