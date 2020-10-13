olakan25962

Оля Кандыба olakan25962

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Я начинающий специалист в сфере графического дизайна с высшим профильным образованием.

Опыт работы в графических программах, таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Навык рисования от руки и на графическом планшете

Ответственная, целеустремленная.