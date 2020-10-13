Графический дизайнер
Я начинающий специалист в сфере графического дизайна с высшим профильным образованием.
Опыт работы в графических программах, таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.
Навык рисования от руки и на графическом планшете
Ответственная, целеустремленная.
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Портфолио
- Логотип для магазина Тридевятое царство82 просмотра
- Логотип для загородного клуба Лес54 просмотра
- Логотип для загородного клуба Лес62 просмотра
- Логотип для магазина Тайна Таун61 просмотр