Графический дизайнер

Я начинающий специалист в сфере графического дизайна с высшим профильным образованием.

Опыт работы в графических программах, таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Навык рисования от руки и на графическом планшете

Ответственная, целеустремленная.