oleg-pirogov

Олег oleg-pirogov

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$19
0 баллов
12 лет назад
Анимационный баннер
Работа была сделана в срок и утверждена. Когда речь зашла об оплате, Олег "пропал". Не советую связываться с таким человеком. После отзыва, сразу объявился со словами "работа не устраивает и поэтому не была оплачена". И еще не постыдился оставить мне отрицательный отзыв!
НЕ с правился с задачей, после этого ещеи умудрился оставлять отрицательные отзывы!
Ответный отзыв