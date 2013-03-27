oleg-pirogov

Работа была сделана в срок и утверждена. Когда речь зашла об оплате, Олег "пропал". Не советую связываться с таким человеком. После отзыва, сразу объявился со словами "работа не устраивает и поэтому не была оплачена". И еще не постыдился оставить мне отрицательный отзыв!