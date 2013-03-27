oleg-pirogov

Нужен анимационный баннер с размерами 450 x 59 пикселей Тематика - авиа. С текстом: Скидки до 15% на все направления!* * акция действует до 30 апреля Нам 5 лет!
- $20Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать генератор маршрут квитанции. Мы вводим данные в поля, на выходе получаем html готовой квитанцией. Образец могу предоставить в ввиде картинки. Дизайн надо сделать в таком же виде. Нужно сделать за ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Имеется небольшой модуль онлайн-бронирования. После заполнения формы, информация попадает в Mysql, необходимо вытаскивать оттуда информацию в html страницу, где будет список оплативших заказчиков со всеми данными перелета (ФИО, направление перелета, email, контакты и т.п.)Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо подключить систему оплаты к модулю бронирования, а так же доработать модуль, добавить несколько опций. Необходимы кратчайшие сроки выполнения работ!Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо подключить систему оплаты к модулю бронирования, а так же доработать модуль, добавить несколько опций. Необходимы кратчайшие сроки выполнения работ!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад