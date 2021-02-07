Профессиональный технический писатель, редактор, журналист
Более шести лет специализируюсь на техническом копирайтинге, наполнении сайтов, блогов, создании документации, продвижении в интернет. Имею собственный бренд PAPATEXT.COM. Более 50-ти проектов в портфолио и сотни мелких заказов. Несколько проектов для примера:
- https://mac.org.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- http://bashmac.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- http://macbook.kiev.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- https://gravirovka.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- http://imac.kiev.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- http://invicta.ua/ (главный редактор и автор всех материалов);
- https://apple-pro.ru/ (главный редактор и автор почти всех материалов);
- https://ireplace.ru/ (главный редактор и автор почти всех материалов);
- https://yablochko.ru/ (главный редактор и автор почти всех материалов);
- http://90-60-90.in.ua/ (главный редактор и автор почти всех материалов);
- https://checkingtech.com/ (главный редактор и автор всех материалов);
- https://royal-service.ua/ (автор части материалов).
Портфолио
- Портал о Apple технике Mac.Org.Ua57 просмотров
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