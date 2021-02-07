Профессиональный технический писатель, редактор, журналист

Более шести лет специализируюсь на техническом копирайтинге, наполнении сайтов, блогов, создании документации, продвижении в интернет. Имею собственный бренд PAPATEXT.COM. Более 50-ти проектов в портфолио и сотни мелких заказов. Несколько проектов для примера: