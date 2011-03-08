olesyagelen

Перевод, рерайтинг, копирайтинг (English)
Написание контента на английском (Copywriting, Rewriting), перевод на английский.
Пишу тексты сама. Тексты не делегирую, вникаю в каждое ТЗ, ответственно отношусь к каждому заданию.
2 высших образования:
Красный диплом лингвиста-переводчика
Диплом экономиста-международника
4$/1000 знаков без пробелов.
skype: olesya_gelen
С уважением,
Олеся
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Все было сделано очень быстро и качественно ! Очень рекомендую
Ответный отзыв
От сотрудничества одни только плюсы :)
$3
10 баллов
14 лет назад
Отличный переводчик!!!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством с Сергеем. Чёткое задание, моментальная оплата, приятное общение.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный переводчик. Исполнительный и ответственный человек. Тексты можно даже не проверяя вешать на свой сайт. Качество выше всяких похвал!
$2
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстра качество текстов отменно, рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик =)