olesyagelen

Олеся Гелен olesyagelen

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод, рерайтинг, копирайтинг (English)

Написание контента на английском (Copywriting, Rewriting), перевод на английский.

Пишу тексты сама. Тексты не делегирую, вникаю в каждое ТЗ,  ответственно отношусь к каждому заданию.

2 высших образования:

Красный диплом лингвиста-переводчика

Диплом экономиста-международника

4$/1000 знаков без пробелов.

[email protected]

skype: olesya_gelen

С уважением,

Олеся

Отзывы заказчиков

krinsl
Кирилл 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Перевести одну страницу с русского на английский
Все было сделано очень быстро и качественно ! Очень рекомендую
От сотрудничества одни только плюсы :)
Ответный отзыв
pricer
Сергей 
52 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Требуется помощь при переводе/написании письма
Отличный переводчик!!!
Довольна сотрудничеством с Сергеем. Чёткое задание, моментальная оплата, приятное общение.
Ответный отзыв
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перевод для сайта bosslady.ru
Отличный переводчик. Исполнительный и ответственный человек. Тексты можно даже не проверяя вешать на свой сайт. Качество выше всяких похвал!
+++
Ответный отзыв
romel
44 года
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Рерайт статей в виде отзывов на мед. тематику
Все сделано быстра качество текстов отменно, рекомендую!
Замечательный заказчик =)
Ответный отзыв