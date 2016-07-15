Сайт по освещению в стиле лофт f-ed.com.ua. Провести внутреннюю оптимизацию сайта, поднять в ТОП по ключевым запросам
Поисковые системы (SEO)11 заявок
Закрыт
7 лет назад
Сайт по освещению в стиле лофт f-ed.com.ua. Провести внутреннюю оптимизацию сайта, поднять в ТОП по ключевым запросам
Внести коррективы по т/з на сайт(интернет магазин) - увеличить скорость загрузки - подогнать фото по размеру - подтянуть мобильную версию - исправить некоторые баги - внести коррективы в перевод темы ...
Добрый день, необходимо оптимизировать и причесать сайт(интернет магазин) иногда работает некорректно и выдает ошибки f-ed.com.ua