olgavertogradova

Нужен программист IOS для выполнения приложения для службы такси. Приложение уже есть на Android. Нужно переписать в IOS.
Мобильные приложения5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужен программист IOS для выполнения приложения для службы такси. Приложение уже есть на Android. Нужно переписать в IOS.
Нужно разработать дизайн для мобильного приложения(приложение- электронная система платежей и других денежных операций). Структура страниц, шрифты, значки и т.д.
Нужно оформить дизайн для мануального гида по использованию мобильного приложения.
Нужно сделать дизайн наклейки с названием фирмы и указанием тарифов, на переднюю дверь машины: Равон, Дачия, Рено.
Нужно выполнить дизайн еврофлаера: вертикальный, без сложений. С использованием логотипа(логотип в почту скину) и картинки прикрепленных к заказу. На лицевой стороне логотип, картинка, информация компании внизу(почта,сайт,тел.) На обратной стороне текст.