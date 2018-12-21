olgavertogradova

Ольга Вертоградова olgavertogradova

 
29 летМолдова/Кишинев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн гида по использованию приложения(мануал).
Заказчик четко поставил ТЗ, моновенная оплата, приятное общение! Рекомендую!
Алексей, спасибо! Как обычно заказ выполнен на все 100%. Эстетический вкус, оперативность, внимательность. Спасибо!
Ответный отзыв
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн рекламной наклейки
Работаю с Ольгой, уже не первый раз. Снова - легко в общении и на этапе согласования, быстрая оплата!
Заказ выполнен хорошо. Работа с Алексеем легка и продуктивна. Второй заказ. Второе спасибо!
Ответный отзыв
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Дизайн еврофлаера
Ольга - отличный заказчик! Приятное сотрудничество! Четкое Т3. Оплата мгновенная! Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв