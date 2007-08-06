Меня зовут Илья Ольховиков. Мне 12 лет. Занимаюсь монтажом видео уже 4года. Есть свой канал в дзене.цены дешёвые. Занимаюсь монтажем и графикой в Blender.Обращайтесь с 10 до 21. Буду рад каждому заказчику.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Монтаж видео5 просмотров
3D-графика
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга