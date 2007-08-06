Меня зовут Илья Ольховиков. Мне 12 лет. Занимаюсь монтажом видео уже 4года. Есть свой канал в дзене.цены дешёвые. Занимаюсь монтажем и графикой в Blender.Обращайтесь с 10 до 21. Буду рад каждому заказчику.