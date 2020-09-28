Хорошая и быстрая работа - адаптивная верстка сайтов по макету.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои
ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: oleg_parnitskii
- Вёрстка адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma;
- Адаптивность.
Курсы:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: oleg_parnitskii