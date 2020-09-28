olpar

Олег Парницький olpar

 
24 годаУкраина/Хмельницкий
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Хорошая и быстрая работа - адаптивная верстка сайтов по макету.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои

ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Род занятий:

- Вёрстка  адаптивная.

- Верстаю из PSD,  Figma;

- Адаптивность.

Курсы:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

Связь:

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSFigmajQuery