$1000
Требуется разработка 16 интерфейсов для школьного учебника. Функционал определен - нужен новый дизайн! Свежий, современный, модульный, подчиненный единой концепции!
Дизайн интерфейсов и игр23 заявки
Закрыт
11 лет назад
Требуется разработка 16 интерфейсов для школьного учебника. Функционал определен - нужен новый дизайн! Свежий, современный, модульный, подчиненный единой концепции!
Нужны программисты для разработки приложений для Windows Store. Тематика приложения - ОБРАЗОВАНИЕ. Разработка планируется в несколько этапов.