olzah78

Ольга olzah78

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интерфейсы учебников

    $1000

    Требуется разработка 16 интерфейсов для школьного учебника. Функционал определен - нужен новый дизайн! Свежий, современный, модульный, подчиненный единой концепции!

    Дизайн интерфейсов и игр23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для Windows Store

    Нужны программисты для разработки приложений для Windows Store. Тематика приложения - ОБРАЗОВАНИЕ. Разработка планируется в несколько этапов.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад