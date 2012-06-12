Интерфейсы учебников

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт23 заявки250 просмотров

Требуется разработка 16 интерфейсов для школьного учебника.

Функционал определен - нужен новый дизайн!

Свежий, современный, модульный, подчиненный единой концепции!

13 лет назад
olzah78
Ольга 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров