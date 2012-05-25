Всего 5 окон На выходе только PSD ( верстать не нужно ) Если вкратце , то нужно что-то похожее http://www.hidemyass.com/vpn/software/ Заоблачные цены – не ...
Дизайн программы для iOS (в элементах ОС)
Необходимо составить дизайн программы для iPhone, используя доступные разработчикам элементы.
Программа - Журнал событий, заполняемый пользователем.
Состав:
1. Основная страница, выбор разделов.
2. Страница настроек.
3. Страницы разделов (однотипные).
4. Страницы редактирования разделов (однотипные).
Все элементы должны быть легко идентифицируемы разработчиком, т.е. должно быть указано на макете:
- Название элемента;
- Основные параметры элемента.
Подробное ТЗ - заинтересовавшимся.
Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и предполагаемые сроки.
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