Аккуратный интерфейс для десктопного софта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт7 заявок208 просмотров

Всего 5 окон

На выходе только PSD ( верстать не нужно )

Если вкратце , то нужно что-то похожее

http://www.hidemyass.com/vpn/software/

Заоблачные цены – не принимаються

Вышлю точные макеты подходящим кандидатам для оценки

13 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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