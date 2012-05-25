Добрый день! Интересует изготовления подобного приложения http://www.allstick(точка)ru/catalog/magic/187.html Нужно сделать возможность изменения цвета картинки в 2=х цветном варианте. Сделать смену фона по цветам. В админке должно быть все просто, заливаем картинку ...
Редизайн приложения vk.com
Необходимо сделать редизайн приложения Вконтакте.
Сделать более юзабельным
Добавить карамели
Предлагайте вашу стоимость за данную работу.
Всего на данный момент необходимо сделать редизайн 2х страниц.
ICQ: 996369
Оплата по факту. (Можно снять видео сверстанного шаблона)
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