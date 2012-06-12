Прототип моб. приложения на Adobe Fireworks

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Добрый день.

Есть скетч мобильного приложения в Illustrator.

Нужно переложить скетч в Fireworks и сделать его интерактивным.

Стоимость по договоренности.

13 лет назад
pobedinka
Ирина 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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