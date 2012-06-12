Требуется разработать дизайн для Android игры "Какуро". Два основных разрешения, для которых должен разрабатываться дизайн: 1. 800 х 480 2. 1280 х 800 ...
Прототип моб. приложения на Adobe Fireworks
Добрый день.
Есть скетч мобильного приложения в Illustrator.
Нужно переложить скетч в Fireworks и сделать его интерактивным.
Стоимость по договоренности.
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