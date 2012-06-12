Дизайн Android игры

Требуется разработать дизайн для Android игры "Какуро".

Два основных разрешения, для которых должен разрабатываться дизайн:

1. 800 х 480

2. 1280 х 800

Всего в игре 4 экрана. Дополнительно требуется нарисовать иконки приложения в разрешении 96х96 и 512х512 и промо-картинка 1024х500.

Итоговый дизайн должен быть нарезан в png картинки.

Обязателен опыт разработки дизайна для мобильных приложений и наличие таких приложений в портфолио, опыт работы с анимацией.

Желателен опыт разработки дизайна игр для мобильных платформ.

Ссылка на более подробное ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1u-23guvIl0sC5dgJooH_or1JTgysalLkVYh8cXWAqIk/edit