Есть: готовый программный комплекс. Задача: придумать новый интерфейс программ, улучшить юзабилити. Нужно: провести несколько встреч с заказчиком в Москве (1-2 встречи по 3-5 часов), сделать предложения по лучшему размещения ...
Переработка интерфейса онлайн-игры
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Для работы над небольшой браузерной игрой требуется дизайнер - мы вышли на завершающий этап работ и сейчас дорабатываем программный интерфейс. У нас есть выработанная концепция и более или менее устоявшийся стиль. Нужно будет проработать три макета на основе имеющихся шаблонов и текстового описания функциональных возможностей интерфейса. На выходе должен получиться многослойный PSD-файл, в качестве шаблона так же выступит PSD-файл подобного интерфейса.
По окончании работ при отсутствии взаимных претензий могу обещать отличные рекомендации и возможности дальнейшего скромного сотрудничества.
Для связи можете использовать icq(6O3O80ЗOO, внимание все нули заменены буквой O).
Жду ваших предложений
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