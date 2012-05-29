Переработка интерфейса онлайн-игры

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Для работы над небольшой браузерной игрой требуется дизайнер - мы вышли на завершающий этап работ и сейчас дорабатываем программный интерфейс. У нас есть выработанная концепция и более или менее устоявшийся стиль. Нужно будет проработать три макета на основе имеющихся шаблонов и текстового описания функциональных возможностей интерфейса. На выходе должен получиться многослойный PSD-файл, в качестве шаблона так же выступит PSD-файл подобного интерфейса.

По окончании работ при отсутствии взаимных претензий могу обещать отличные рекомендации и возможности дальнейшего скромного сотрудничества.

Для связи можете использовать icq(6O3O80ЗOO, внимание все нули заменены буквой O).

Жду ваших предложений