Улучшить юзабилити, Москва

Есть: готовый программный комплекс.

Задача: придумать новый интерфейс программ, улучшить юзабилити.

Нужно: провести несколько встреч с заказчиком в Москве (1-2 встречи по 3-5 часов), сделать предложения по лучшему размещения элементов интерфейса и согласовать с ним, отрисовать начисто утвержденные макеты.

Результат: утвержденные макеты интерфейса.

Удаленная работа по скайпу возможна, но лишь как дополнение к встречам.

Начните разговор со ссылок на свои работы-интерфейсы.