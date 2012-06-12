Создание интерфейса для набора виджетов, Android

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Закрыт5 заявок182 просмотра

Здравствуйте. Необходимо создать дизайн для набора виджетов для ОС Android.

К сообщению приложено ТЗ, где детально расписано что требуется разработать, условия оплаты, примеры работ.

Просьба ознакомиться и предложить сроки и цену за исполнение. Я не буду задавать цену. Если Вы хороший дизайнер и Ваше портфолио содержит наработки, которые близки к моим желаниям, то каких-либо проблем с размером вознаграждения не возникнет.

Дизайнеры без портфолио не рассматриваются.

Связаться со мной можете по контактам, указанным в ТЗ, либо на этом сайте через личные сообщения. Просьба связывать только если у вас есть реальные конкретные вопросы. Писать сообщения "готов сделать" не стоит - отпишитесь просто здесь в теме.

Android
13 лет назад
UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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