Создание интерфейса для набора виджетов, Android

Здравствуйте. Необходимо создать дизайн для набора виджетов для ОС Android.

К сообщению приложено ТЗ, где детально расписано что требуется разработать, условия оплаты, примеры работ.

Просьба ознакомиться и предложить сроки и цену за исполнение. Я не буду задавать цену. Если Вы хороший дизайнер и Ваше портфолио содержит наработки, которые близки к моим желаниям, то каких-либо проблем с размером вознаграждения не возникнет.

Дизайнеры без портфолио не рассматриваются.

Связаться со мной можете по контактам, указанным в ТЗ, либо на этом сайте через личные сообщения. Просьба связывать только если у вас есть реальные конкретные вопросы. Писать сообщения "готов сделать" не стоит - отпишитесь просто здесь в теме.