omeliee

Ирина omeliee

 
36 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
baksi8
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по менеджменту
Всё хорошо, но проект ещё в работе..
Все хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Nikolay79
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется опытный контент менеджер.
Быстро и качественно выполнена работа. Отличный исполнитель, продолжаем сотрудничество.
Отличный работодатель, четкое ТЗ, оплата мгновенная
Ответный отзыв
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется редактор для новостника
Отлично выполняет работу, точно и в срок. доволен исполнителем.
Четко поставлена задача. оплата вовремя. отличный заказчик
Ответный отзыв
Sphinxx
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение каталога в Word
Работа выполнена на отлично и раньше срока, никаких доработок не потребовалось. Спасибо вам! Рекомендую, очень ответственный подход.
Отличный заказчик. Четкое задание. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
skamenev
47 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Ирины Рехтета
Отличный исполнитель. качественная работа и отчёт о ней.
Отличный работодатель, своевременная оплата. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#52
Наполнение сайтов
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#132