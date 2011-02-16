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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Всё хорошо, но проект ещё в работе..
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо
$50
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно выполнена работа. Отличный исполнитель, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четкое ТЗ, оплата мгновенная
$50
10 баллов
12 лет назад
Отлично выполняет работу, точно и в срок. доволен исполнителем.
Ответный отзыв
Четко поставлена задача. оплата вовремя. отличный заказчик
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена на отлично и раньше срока, никаких доработок не потребовалось. Спасибо вам! Рекомендую, очень ответственный подход.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание. Своевременная оплата.
$2
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. качественная работа и отчёт о ней.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, своевременная оплата. Всем рекомендую.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#52
Наполнение сайтов
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#132