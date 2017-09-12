Требуется копирайтер на периодические заказы. Если вы разбираетесь в эзотерики, астрологии, нумерологии, гаданиях и сможете писать качественный текст около 50-150к в неделю, то с радостью жду ваши предложения. Задачи: 1) Писать качественный текст. 2) В основном только копирайт. ...