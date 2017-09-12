Добрый вечер, Высылаю ТЗ на оценку. Общее: - Нужен простой но стильный дизайн. - Примерное наполнение как avito.ru - Чтобы все ровненько было, стильно, где-то иконочки. Важно: - На категории иконки не ставить, т.к. они могут кардинально меняться. Пункты: 1) ...
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$200
выплачено фрилансерам
50%
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- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Нужно написать 30 качественных статей про лекарственные препараты. - Уникальность 90-100%. - На каждую статью примерно около 4000-6000 символов бп +пишутся отзывы и вставляются цитаты, в общем текста около 6000-8000 - Текст больше рекламный ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер на периодические заказы. Если вы разбираетесь в эзотерики, астрологии, нумерологии, гаданиях и сможете писать качественный текст около 50-150к в неделю, то с радостью жду ваши предложения. Задачи: 1) Писать качественный текст. 2) В основном только копирайт. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
3 года назад
Работа прошла очень быстро и продуктивного, так как было очень подробно и грамотно сформулирована задача, а это 50% успеха. Все оплаты всегда вовремя без задержки, рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо! Отличная работа! При выполнении работ сразу почувствовалось что за плечами стоит многолетний профессиональный опыт. Давно не встречал таких дизайнеров. Будем продолжать сотрудничать!