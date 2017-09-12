ondev

Петр Михайлов ondev

 
46 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изготовление дизайна для веб-сервиса

    Добрый вечер, Высылаю ТЗ на оценку. Общее: - Нужен простой но стильный дизайн. - Примерное наполнение как avito.ru - Чтобы все ровненько было, стильно, где-то иконочки. Важно: - На категории иконки не ставить, т.к. они могут кардинально меняться. Пункты: 1) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 30 статей на тему лекарственных препаратов под ключ: текст+картинки

    $200

    Нужно написать 30 качественных статей про лекарственные препараты. - Уникальность 90-100%. - На каждую статью примерно около 4000-6000 символов бп +пишутся отзывы и вставляются цитаты, в общем текста около 6000-8000 - Текст больше рекламный ...

    WordPressPhotoshop
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер: астрология, эзотерика

    Требуется копирайтер на периодические заказы. Если вы разбираетесь в эзотерики, астрологии, нумерологии, гаданиях и сможете писать качественный текст около 50-150к в неделю, то с радостью жду ваши предложения. Задачи: 1) Писать качественный текст. 2) В основном только копирайт. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$200
10 баллов
3 года назад
Изготовление дизайна для веб-сервиса
Работа прошла очень быстро и продуктивного, так как было очень подробно и грамотно сформулирована задача, а это 50% успеха. Все оплаты всегда вовремя без задержки, рекомендую!
Большое спасибо! Отличная работа! При выполнении работ сразу почувствовалось что за плечами стоит многолетний профессиональный опыт. Давно не встречал таких дизайнеров. Будем продолжать сотрудничать!
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